Уряд виконав свої зобов'язання, проіндексувавши в березні пенсійні виплати, які збільшилися на 11,5% для понад 10 мільйонів українців. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 25 березня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Таким чином середня пенсія складає 6345 гривень», — підкреслив Денис Шмигаль та додав, що усі пенсійні виплати за березень здійснені в повному обсязі.

Він підкреслив, що Уряд виконує усі соціальні зобов’язання перед громадянами та продовжуватиме робити це і у майбутньому.

«З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу», — повідомив Денис Шмигаль.