В Україні розроблять механізм для підвищення пенсій людям, які мають великий трудовий стаж, але отримували низькі зарплати через економічну ситуацію в колишньому СРСР.
«Уряд розглядає різноманітні механізми для збільшення розміру пенсій тих, хто має значний страховий стаж, але через низькі зарплати отримує мізерні пенсії», – зауважив міністр соціальної політики Андрій Рева.
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Міністр уточнив, що це люди, які впродовж життя важко працювали в колгоспах за трудодні. Працювали санітарками та фельдшерами, мають трудовий стаж 30 і більше років.
«Такі категорії громадян обов’язково мають отримувати гідну пенсію. Уряд вже проводить активну роботу в цьому напрямку», – додав Рева.
З 1 жовтня 2017 року перерахували розмір пенсій для українців. Найбільше зростуть виплати у тих, хто мав тривалий страховий стаж і легальну високу зарплату. Після перерахунку пенсія в середньому збільшилися на 559,78 грн. До прийняття закону середній розмір пенсії в Україні становив 1886,78 грн. Тепер – 2446,56 грн.