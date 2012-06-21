Першу онлайн-зустріч робочої групи провів Комітет цифрової трансформації. Вона розробляє законопроєкт про перехоплення телекомунікацій. Адже немає законів, які б регулювали правовідносини у цій галузі, що дає змогу для маніпуляцій.

Тому важливо розробити новий закон, який забезпечить оптимальний баланс між потребами правоохоронних органів та громадськості. Для громадян це означає дотримання конституційних прав і свобод у галузі використання телекомунікацій, а для правоохоронних органів — можливість ефективно виконувати обов’язки перед суспільством і державою, застосовуючи чітко визначені повноваження в боротьбі й запобіганні злочинності. Однак брак контролю за діями спецслужб неминуче призводить до зловживань і стеження за тими, хто здається владі небезпечними. Проведення перехоплення телекомунікацій за чітко окресленим спеціальним законом необхідне для успішної боротьби і запобігання злочинам. Він має передбачити надійні гарантії проти зловживань і несанкціонованих перехоплень телекомунікацій, повідомляє пресслужба Мінцифри.