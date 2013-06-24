За попередніми даними Національного банку, в Україну з усього світу у 2023 році перерахували 11,6 мільярда доларів в еквіваленті, зокрема переказів через офіційні та неофіційні канали.

В Україну за 2023 рік з використанням платіжних систем було переказано 2,6 мільярда доларів в еквіваленті. Це на 17% менше, ніж за довоєнний 2021 рік. Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила 255 доларів. Через платіжні системи найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили зі США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%).

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі платіжні системи: Western Union (платіжна організація — резидент США) — 43,2% усіх переказів, MoneyGram (платіжна організація — резидент США) — 21,7% усіх переказів та PrivatMoney (платіжна організація — АТ КБ «ПриватБанк») — 17,9% усіх переказів.

Укрінформ повідомляє, що за 2022 рік в Україну з усього світу перерахували 13 мільярдів доларів США в еквіваленті, зокрема переказів через офіційні та неофіційні канали.