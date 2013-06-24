Кабінет Міністрів уніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, які дають змогу релокованим підприємствам пролонгувати кредити. Ідеться про підприємства, які отримали кошти за програмою «Доступні кредити 5—7—9%». Можливість пролонгуватикредитнадано підприємствам, виробничі потужності яких на 24 лютого 2022 року були на територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій).

Процес продовження терміну чинності кредитного договору буде актуальний для підприємств, розташованих на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій). Скористатися пролонгацією зможуть підприємства, виробнича потужність яких розташована на тимчасово окупованих рф (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).

Урядову програму релокації підприємств реалізує Міністерство економіки спільно з обласними держадміністраціями, Укрзалізницею та Укрпоштою, повідомляє Мінагрополітики.