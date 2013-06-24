Якщо міжнародні партнери припинять свою підтримку України, вона перестане існувати як вільна суверенна держава. Про це під час Європейського саміту з оборони та безпеки, який пройшов у Брюсселі, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. «Мені кажуть: перестаньте підтримувати Україну, тоді почнуться переговори й настане мир. Та облиште! Якщо ми припинимо підтримувати Україну, росія тиснутиме, виграє війну, окупує Київ, перетворить Україну на другу білорусь, будуть російські війська на кордоні з Польщею, наша незахищеність зросте, а Україна зникне», — коротко, але переконливо виклав можливий розвиток ситуації Жозеп Боррель.

Він зазначив, що ті західні лідери, які їздили у кремль на переговори з російським президентом, привозили одну відповідь путіна: доки я не досягну своєї мети, не зупинюся. Головний європейський дипломат ще раз наголосив на природі російської війни в Україні: «Це систематичні бомбардування мирного населення, систематичні руйнування, а не одна армія, яка бореться з іншою».

Жозеп Боррель переконаний, що путін не може виграти цю війну, і в цьому очільник європейської дипломатії бачить своє особисте зобов’язання і зобов’язання ЄС та всього вільного світу. За словами Жозепа Борреля, серед світових лідерів багато таких, які перебувають у стані стратегічної невизначеності: «Я називаю цю категорію людей «так, але». Проте тут не може бути жодних «але». Бо є вторгнення, коли одна країна вдерлася в іншу без причини, без жодного виправдання. Сотні людей гинуть, сотні людей!»

Євросоюз із лютого передав Україні понад тисячу артилерійських снарядів і має продовжувати підтримку, щоб допомогти Києву підготуватися до контрнаступу. «Я знаю, що цього недостатньо. Ми маємо постачати більше. Президент Зеленський сказав, що він має затримати початок контрнаступу. Очевидно, вони потребують більшої підготовки, більше зброї, сконцентрувати більше спроможностей. Саме ми маємо надати їм все це», — наголосив у виступі Жозеп Боррель.

За його словами, на сьогодні обсяг військової допомоги, яку Євросоюз надав Україні, сягає майже 6 мільярдів євро. Якщо враховувати спільний внесок ЄС та країн-членів, то від початку війни Україна отримала від них допомоги та військового обладнання на суму майже 16 мільярдів євро.

«Це значна сума, але це ще не кінець. Я хотів би, щоб війна швидко закінчилася. Але подивіться, що відбувається: росія продовжує систематичні бомбардування мирного населення, хоч її армія вже зазнала поразки. Це кривава війна, і хоч Україна її ще не виграла, росія вже програла», — наголосив високий представник ЄС.

Міністр оборони Олексій Резніков, який також узяв участь у Європейському саміті з оборони та безпеки, заявив, що війна в Україні — це не локальне зіткнення і немає локального рішення, яке б поклало їй край. Наслідки війни будуть для всього світу, тому в інтересах Європи — перемога України.

«Багато хто вважав, що війни такого масштабу в Європі більше неможливі. Деякі європейські армії було роззброєно в обмін на російський газ. Потреби оборони було відсторонено. США стали головним донором безпеки Європи. А Європа розвинула критичну залежність від москви», — акцентував міністр.

Олексій Резніков вказав, що міжнародні механізми підтримання миру, які досі існували у світі, не працюють. Минулого місяця Раду Безпеки ООН очолювала росія, яка «здійснює повномасштабну агресію та геноцид українського народу». Кремль відкрито застосовує ядерний шантаж, а це «останній цвях у труну ще одного компонента глобальної архітектури безпеки — договорів про нерозповсюдження ядерної зброї».

«Україна — щит Європи на сході від російської загрози. Ми знищуємо військову силу, яка націлилася на європейські цінності та свободи. Якщо ви хочете миру і безпеки для Європи, ми повинні рухатися вперед. Альтернативи членству України в НАТО немає», — заявив Олексій Резніков.