Щоб стати членом Північноатлантичного альянсу, ми повинні виграти війну та завершити перехід на його стандарти. У цьому готові допомогти партнери з НАТО. Про це заявив Генеральний секретар Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбулася у Брюсселі. «Позиція НАТО така: Україна стане членом Альянсу. І ця позиція не змінюється. Але ми знаємо: щоб вступ став можливим, потрібні дві умови. Одна з них полягає в тому, що ми повинні забезпечити, аби Україна перемогла як суверенна незалежна держава», — сказав він.

Другою умовою вступу України в НАТО, на думку Єнса Столтенберга, має стати забезпечення найвищого рівня оперативної сумісності ЗСУ зі стандартами Альянсу. Перехід від стандартів радянської епохи, доктрин, способів функціонування Збройних сил уже почався, але його необхідно втілювати швидше, вважає Генсек. За його словами, різниця між нинішньою підтримкою, яку НАТО надає Україні, й довготерміновою програмою допомоги, над розробленням якої почнуть працювати союзники, полягає у їхніх цілях. Допомога, яку Альянс надає нині, — зброя, військова підтримка, велика кількість невійськової допомоги — відповідає на нагальні потреби України.

«У програмі довгострокової підтримки йдеться про розбудову інституцій, допомогу в переході на нові стандарти, доктрини — одне слово, про все те, що потрібно мати для членства в НАТО», — пояснив Єнс Столтенберг.

Перспективи членства України в НАТО прокоментував і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він теж вважає, що у нашої країни є всі шанси стати повноправним членом Альянсу, однак нині увага НАТО зосереджена на тому, щоб допомогти перемогти агресора й відвоювати захоплені території.

«Звісно, двері НАТО залишаються відчиненими, тут нічого не змінилося. Але на нинішньому етапі маємо інтенсивно зосереджуватися на наступних тижнях і місяцях, особливо коли Україна готується до контрнаступу», — зауважив глава американської дипломатії.

Ентоні Блінкен зазначив, що Альянс фокусується на збільшенні оборонного потенціалу України у тривалій перспективі. Це необхідно, щоб вона могла стримувати агресію, захиститися від неї та перемогти.

«І велика складова в цьому плані — узгодження України зі стандартами НАТО та оперативна сумісність з Альянсом. Тож я думаю, ви побачите, що на це звертатимуть увагу й на Вільнюському саміті», — розповів він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Єнс Столтенберг зауважив, що Альянс не втручається в оперативні плани України на полі бою.

«Союзники з НАТО надають Україні танки та іншу зброю, щоб українці отримали спроможності, яких потребують для боротьби з російськими військами, і могли планувати свої дії. Але як і коли це треба робити — це буде оперативне рішення самої України», — зауважив Єнс Столтенберг. Він ще раз наголосив, що Альянс надає Києву безпрецедентну військову допомогу, постачаючи танки, бойові машини піхоти, устаткування для розмінування та інше обладнання, необхідне, щоб забезпечити Україні перемогу у війні проти російського агресора.

Оскільки російська агресія спрямована не лише проти України, а на руйнацію світового порядку, то перемога українців у цій війні відповідає інтересам НАТО та його партнерів у галузі безпеки.

«Якщо президент путін переможе, це дасть сигнал тоталітарним лідерам в усьому світі, що вони грубою силою можуть досягти своїх цілей. Тож наша підтримка для України критично важлива і відповідає нашим спільним інтересам у галузі безпеки», — наголосив Єнс Столтенберг.

Він повідомив, що недавню сесію зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО було присвячено дискусії з тихоокеанськими партнерами — Австралією, Японією, Новою Зеландією та Республікою Корея, а також Європейським Союзом. Учасники цієї зустрічі обговорили глобальні наслідки російської війни проти України.

«Ми також обговорили зближення між Китаєм і росією, яке наростає. Китай відмовився засудити російську агресію, відлунням повторюючи російську пропаганду, і підтримує російську економіку. Китай і росія посилюють свою військову активність в Індо-Тихоокеанському регіоні. Союзники дали зрозуміти, що будь-яке надання Китаєм військової допомоги росії могло б стати історичною помилкою з дуже глибокими наслідками», — заявив Генеральний секретар Альянсу. Він наголосив, що в часи, коли Китай і росія намагаються підірвати міжнародний порядок, партнерство країн НАТО з державами Індо-Тихоокеанського регіону, яких об’єднують спільні принципи та переконання, набуває ще більшого значення.