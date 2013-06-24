Сьогодні, зважаючи на вторгнення росії, український агробізнес працює в надскладних умовах і демонструє гнучкість та ефективність. Через складну логістику зернових, сільське господарство переорієнтовується, фермери все більше роблять ставку на олійні культури. Про це розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький для видання DW, передає прес-офіс Мінагрополітики.

«Війна змушує нас шукати альтернативні та нестандартні рішення для експорту української агропродукції. Труба на експорт олії буде затребувана і після війни, оскільки Україна є і залишиться світовим лідером з експорту рослинної олії. Це довгостроковий проект, який змінить ринок. Ідея полягає в експорті рослинної олії з польських портів до третіх країн. Планова потужність — до двох мільйонів тонн олії на рік», — зазначив перший заступник Міністра.

Нагадаємо минулого тижня між Україною та Польщею був підписаний меморандум щодо будівництва трубопроводу, який транспортуватиме олію з України до Польщі.

Як підкреслив Тарас Висоцький, такої лінії немає ніде в світі. Новий транспортний коридор має запрацювати вже наступного року.

Він зазначив, що українські аграрії обирають олійні культури як альтернативу зерновим. Адже наразі не зрозуміло, як буде діяти надалі «зернова угода», укладена в липні за посередництва ООН і Туреччини. Тому аграрії все більше сіють ріпак, який, соняшник і сою.

«Цього року можна було б посіяти мільйон гектарів ріпаку. Площа, яка, незважаючи на окупацію частини країни, приблизно відповідатиме минулорічній. Ріпак уже посіяно на 70% площі, це свідчить про те, що фермери загалом сіють олійні культури», — підкреслив Тарас Висоцький.

У семи областях України розпочато посів озимої пшениці, жита, ячменю та ріпаку. Проте Мінагрополітики очікує, що цієї осені аграрії скоротять посівні площі зернових на 25-35%.

«У випадку з житом скорочення площ очікувати не варто, тому що вирощування орієнтоване на внутрішній український ринок. Однак інша ситуація з озимою пшеницею та ячменем. Через блокаду портів ще залишилися запаси минулорічного врожаю», – сказав Тарас Висоцький.

Нагадаємо, Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що Україна зможе транспортувати трубопроводом до Гданська до 2 млн тонн олії на рік.