Лише 28% опитаних внутрішньо переміщених осіб готові повернутися на постійне місце проживання після врегулювання конфлікту. Щоправда, у березні цього року частка таких громадян не перевищувала 25%. Не змінилася кількість тих, хто не має наміру повертатися навіть після закінчення конфлікту (38%). При цьому частка переселенців, які обрали відповідь «важко відповісти», становила 18%. Про це йдеться у презентованому дослідженні Міжнародної організації з міграції в Україні та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. На думку дослідників, ці підсумки можуть свідчити про невпевненість переселенців у своєму майбутньому, повідомляє УНІАН. Ще 12% заявили, що, можливо, у майбутньому вони повернуться, у 3% не було відповіді й лише 1% повідомив про готовність повернутися найближчим часом.
Менш як половина (41%) опитаних переселенців мають намір брати участь у виборах 2019 року. 33% відповіли «ні», ще 24% не визначилися, а в 2% не було відповіді. Найпоширеніша причина, з якої переселенці не мають наміру голосувати на наступних президентських та парламентських виборах, –– переконання в тому, що вони як внутрішньо переміщені особи, не мають права на це (31%). 24% повідомили, що не вірять у вибори або не довіряють владі, а 16% зазначили, що не знають, як голосувати в місці переміщення.
Іншими причинами були брак зацікавленості в участі у виборах (11%), відсутність кандидатів, за яких можна було б проголосувати (9%), релігійні міркування (2%), нестача часу (1%), інші (1%). 5% не відповіли на запитання. На запитання про наміри голосувати на наступних місцевих виборах за нинішнім місцем проживання, якби була змога, 58% відповіли, що пішли б, 22% не голосували б, решта не знають.
Про виплати громадянам з окупованих регіонів під час прес-конференції розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір. «Громадянам, які впродовж 60 днів не відвідували контрольовану урядом територію України, припиняють виплату пенсій. Але не існує такого явища, як масове припинення виплати пенсій в Україні. Наше завдання –– виплатити пенсію безпосередньо людині», — пояснив він.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»