Ініціатива ZBROYARI: Manufacturing Freedom продовжує залучати кошти в українську оборонну промисловість. У її межах протягом 2024 року вдалося зібрати понад 1,5 мільярда доларів. Більшість коштів припадає на останній квартал року.

До ініціативи долучилися Данія, Канада, Нідерланди, Литва, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Ісландія, США та Європейський Союз. Держави спрямовували або власні бюджетні кошти, або відсотки від заморожених російських активів.

Із загальної суми в кооперації з Королівством Данія шляхом реалізації данської моделі використано більш ніж 500 мільйонів доларів. Тож у межах пілотного проєкту профінансовано виробництво 18 САУ «Богдана», які вже використовують на фронті. Окрім цього, до кінця 2024 року профінансовано виробництво далекобійних дронів, артилерійських систем, систем ПТРК та ракет за цим самим сценарієм.

«Вдячні нашим партнерам за цю підтримку й віру в українську оборонну промисловість. Ми збільшуємо спроможності виробництва, але саме від фінансування залежить, чи перетворяться ці спроможності на реальне озброєння. Ця підтримка значно підсилює Сили оборони й економіку України», — цитує свого очільника Германа Сметаніна Мінстратегпром.