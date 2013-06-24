Українські банки розпочали оформлювати кредити за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» на купівлю та облаштування устаткування для генерації електроенергії з альтернативних джерел, а також обладнання для зберігання електричної енергії для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

Державний Sense Bank підписав першу кредитну угоду на придбання та встановлення сонячної електростанції потужністю 30 кВт для ОСББ з Вінниці. Таке обладнання забезпечуватиме власні енергетичні потреби будинку. Позику видано строком до п’яти років, повідомляє Мінекономіки.

«Уряд працює над відновленням енергосистеми після ворожих обстрілів та забезпеченням стабільного енергопостачання для споживачів. Ми як економічний блок уряду впровадили програму пільгового кредитування ОСББ та ЖБК в межах програми «Доступні кредити 5—7—9%» і вже маємо перший приклад фінансування таких проєктів і заявки, які очікують на розгляд. Це лише одне з рішень у межах пакета підтримки енергетичної системи. Чинні і державні програми, й окремі пропозиції від банків. За два місяці банківські установи отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тисячі заявок на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури і схвалили заявки на суму майже 4 мільярди гривень», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

У Sense Bank зауважили, що розвиток фінансування альтернативних джерел енергії один із пріоритетних для фінустанови.

«Нещодавно Кабінет Міністрів розширив державну програму «Доступні кредити 5—7—9%» і зокрема дозволив кредитування ЖБК та ОСББ для впровадження енергоефективних рішень. І ось сьогодні ми підписали першу угоду з ОСББ з міста Вінниця на надання кредитних коштів для зведення сонячної електростанції потужністю 30 кіловатів. Це перше ОСББ з понад 39 тисяч зареєстрованих в Україні, якому доступна повна енергетична незалежність. Ми й надалі активно розвиватимемо напрям пільгового кредитування енергетичних ініціатив усіх верств населення коштом державних програм і власними силами», — підкреслив голова правління Sense Bank Олексій Ступак.