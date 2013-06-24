Починає роботу Єдина державна електронна система дозвільних документів («єДозвіл»). 18 вересня підприємцям стане доступною перша електрон­на послуга. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час заходу «Економічна політика України. Відновлення під час війни» в Києві 16 вересня.

«Підприємцям на порталі «Дія» стане доступною послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга — частина комплексної послуги «е-Підприємець». Раніше декларацію реєстрував територіальний центр Держ­праці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко одним кліком, а система «єДозвіл» автоматично перевірить та зареєструє її», — сказала Юлія Свириденко.

Ця електронна послуга потрібна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми. Торік документ подали понад 13,2 тисячі підприємців, у січні — липні 2024 року — майже 8 тисяч. Раніше документ могли повернути, якщо не вистачало певної інформації. У такому разі бізнесу доводилося проходити весь процес наново, витрачаючи час. Нині ж завдяки «єДозволу» процес подання декларацій буде автоматизовано. Система простежить за повнотою інформації та вкаже, якщо якесь із полів не заповнено. За умови заповнення всіх полів повернень не буде. Тобто якщо вдалося відправити декларацію через «Дію», то система її автоматично прийме.

За словами Юлії Свириденко, уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес зможе отримати через «єДозвіл». На засіданні 13 вересня Кабінет Міністрів додав до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Ця послуга запрацює в жовтні й теж буде доступною в «Дії», повідомляє Мінекономіки.