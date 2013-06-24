Укрзалізниця, Підпільний Стендап та Фонд «Повернись живим» об’єднують зусилля, аби зібрати кошти на кейсеваки та засоби РЕБу для бойових бригад. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
16 листопада у Києві для найбільших поціновувачів стендапу та подорожей курсуватиме стендап-електричка. Під час подорожі розважатимуть пасажирів Укрзалізниці коміки Підпільного Стендапу.
Станція відправки: ст. Святошин (в напрямку станцій Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі)
Час відправлення: 13:30
Час прибуття на кінцеву: 15:20
З ким побачитесь на борту: Катерина Федоркова, Василь Байдак, Свят Загайкевич, Олександр Жипецький.
Важливо: поїзд рушить за графіком, тож просимо пасажирів прибувати на платформу заздалегідь/
Стендап-електричка курсуватиме маршрутом Святошин – Дарниця – Святошин, тож це буде найсмішніша подорож!
Загальна ціль збору – 48 000 000 гривень, які дозволять забепечити кейсеваками бойові бригади, що евакуйовують поранених з передової до стабпунктів і далі - в тому числі до медичних поїздів Укрзалізниці. Ці спеціально обладнані машини допоможуть бойовим медикам рятувати своїх побратимів та посестер. А для збереження військових від ворожих дронів, ці автівки будуть оснащені засобами РЕБу.
Не зволікайте, адже кількість місць обмежена!
Вартість квитка – 1000 гривень.
Додатково 5 квитків будуть розігруватись за донат від 100 гривень на банку.