З 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату «Національного кешбеку». 646 378 українцям держава перерахує сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки в вересні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Витратити свій кешбек можна на послуги — комунальні, медичні, транспорт та інші. Або задонатити на Збройні Сили України чи придбати військові облігації.

«Кешбек є формою фінансової підтримки громадян від держави. Витратити ці кошти можна зокрема на комунальні послуги. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Крім того, ці кошти можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ, придбати військові облігації, чи витратити на послуги. Для нас дуже важливо, щоб українці обирали українське. Очікуємо, що такі додаткові переваги не лише будуть соціальною підтримкою, але стимулюють розвиток українських виробників», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень. За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 378. У інших або не було нарахувань, або вони становили менш як 2 грн.

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в Дії. Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в Дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись. Відповідний закон прийнятий Верховною Радою. Для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування і інших громадян, хто зобов’язаний подавати щорічні декларації про фінансовий стан, НАЗК випустило роз’яснення.

Виплата кешбеку відбувається щомісячно, зі 20 числа наступного місяця за попередній. Тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, в кінці листопада – за жовтень.

Нагадаємо, щоб отримувати кешбек від держави необхідно:

1. Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.

2. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.

3. Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

4. У Дії в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Довідково

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць.

Координатором програми Національний Кешбек виступає Міністерство економіки України. В реалізації проекту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України та Урядовий контактний центр. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проекту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.