30 вересня відбулася перша зустріч представників Молодіжної ради при МКСК та Міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького. Міністр привітав з обранням членів Молодіжної ради і наголосив на важливості їхньої ролі у формуванні культурної та комунікаційної політик країни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Микола Точицький підкреслив, що національна ідентичність України має бути міцно закріплена на світовій арені, і висловив сподівання на креативний підхід молоді у цій справі. Він також визначив три завдання для Молодіжної ради, які учасники мають виконати на перше офіційне засідання, що відбудеться 8 жовтня:

визначення видатних постатей в українській історії та культурі, які можуть стати обличчями нації;

формування напрямів розвитку стратегічних комунікацій на міжнародному рівні;

посилення співпраці Молодіжної ради з інституціями та організаціями.

«Я всіх вас вітаю зі вступом до Молодіжної ради. Разом з колегами, покладаю надії на вас. Тому що ви, власне, є тими представниками, які будуть формувати політику спільно з Міністерством в частині повернення нас в історію великих європейських країн та народів. Ви — наш флагман. Все, що ми будемо робити, буде спільно з вами, заради вас і нашого майбутнього», — зазначив Микола Точицький.

На зустрічі також бути присутні член Ради з молодіжних питань при Президентові України, директор Українського молодіжного фонду Микола Кобися, проектна менеджерка Ради з молодіжних питань при Президентові України Валерія Чипинюк, представник громадської організації «Молодіжна платформа» Олександр Туз та заступник начальника управління молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України Лілія Шкира. Вони підкреслили необхідність залучення молоді на різних рівнях для спільної роботи над актуальними питаннями розвитку України.

Голова конкурсної комісії з відбору до Молодіжної ради, заступник Міністра з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко зазначив, що основним завданням Міністерства і ради є промоція української культури на міжнародному рівні та демонстрація світові нашої ідентичності. Він закликав учасників Молодіжної ради не обмежуватися лише концепціями, а брати на себе відповідальність за конкретні проекти та досягати результатів.

«У першу чергу, я вважаю, що держава тримається на відповідальних людях. Держава розвивається завдяки талановитим митцям. Держава перемагає завдяки розумним та сильним духом працівникам. Надзвичайно важливий напрям роботи Міністерства – це питання громадянської національної ідентичності. Тому бажаю вам бути відповідальними за свої напрацювання та зміцнювати зв’язки між культурною політикою та національною свідомістю», — підкреслив Тарас Шевченко.

Заступник голови конкурсної комісії та начальниця відділу політики безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я МКСК Леся Хемраєва наголосила на важливості особистого розвитку кожного учасника Молодіжної ради та закликала до спільної роботи: «Молодіжна рада – це не просто консультативний орган, це платформа для активних дій та впровадження креативних рішень. Важливо, щоб кожен голос був почутий. Дякую за вашу готовність брати відповідальність та діяти. Попереду багато викликів, але я впевнена, що з вами ми подолаємо будь-які труднощі та досягнемо кращих результатів».

Наприкінці зустрічі представники Молодіжної ради поділилися власними результатами роботи, досвідом у культурній та комунікаційній сферах, та висловили сподівання на майбутню співпрацю. Молоді та амбітні люди також окреслили пріоритетні напрями роботи на найближчий час, серед головних тем — збереження культурної спадщини, захист національної ідентичності, боротьба з російською пропагандою та інформаційно-психологічними операціями, розбудова безбар’єрного суспільства, посилення співпраці з національними та міжнародними установами і організаціями.

«Мені дуже сподобалася комунікація, ідеї, напрями, які мої колеги прагнуть розвивати, та щире бажання реалізовувати проекти з промоції української культури», — розповів представник Молодіжної ради при МКСК Алекс Мартіросян.