Нову модель оцінювання в перших класах розробили фахівці Міністерства освіти і науки. Ця модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дає змогу оцінити насамперед процес навчання, а не результат (тобто кількість помилок), а також поступ кожного учня. За запропонованим зразком свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, чи активним був учень на уроці, чи був допитливим, чи добре співпрацював з іншими тощо.
Документ уже надіслали для апробування у школи, які пілотують новий стандарт початкової освіти. За підсумками оцінювання в цих класах і зворотного зв’язку від учителів міністерство внесе корективи й надасть нову форму оцінювання всім першим класам для нового 2018/2019 навчального року.
«Цим ми наближаємося до того, яким має бути оцінювання в початковій школі. Завдання такого оцінювання — розкрити потенціал кожної дитини, підтримати її й надихнути навчатися далі. Ми виставили зразок свідоцтва на сайті МОН, щоб отримати зворотний зв’язок, доопрацювати документ, розширити методичні рекомендації й дати всім українським школам до 1 вересня, щоб оцінювання в новій українській школі справді відбувалося по-новому. Якщо школа, яка не пілотує стандарт, хоче скористатися такою формою зворотного зв’язку вже зараз, вона може це зробити, взявши зразок свідоцтва й методичні рекомендації із сайту МОН», — зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Крім того, в новій українській школі хочуть відмовитися від табеля. «Бо значення слова табель — це відомість або список. А школа має надавати учневі й батькам розгорнуту характеристику про досягнення дитини, як наведено у зразку свідоцтва для 1-го класу», — уточнила урядовець.
Для розроблення такого зразка оцінювання створено робочу групу, до якої ввійшли вчителі пілотних шкіл та інші вчителі-практики, розробники нового Стандарту початкової освіти і представники Академії педагогічних наук, повідомляє прес-служба МОН.
Також МОН підготувало методичні рекомендації щодо оцінювання. Обласним і київському департаментам освіти, інститутам післядипломної педагогічної освіти потрібно надати рекомендації до зразка оцінювання й методичних рекомендацій до 30 червня на a_lototska@mon.gov.ua
А під час відкриття виставки «Арсенал ідей НУШ» в Одесі Лілія Гриневич наголосила, що області мають пришвидшити процес передачі на місця коштів, які спрямував уряд на впровадження й розвиток нового освітнього простору для перших класів.