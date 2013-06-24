Українські фехтувальниці-шаблістки стали олімпійськими чемпіонками у командних змаганнях! Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У фіналі наша команда у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової перемогла суперниць з Республіки Корея (Чхве Се Бін, Чон Ха Йон, Чон Ин Хє, Юн Чжи Су) — 45:42.

«Бронзу» здобула команда Японії.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях сьогодні втретє в історії виступів на Олімпіадах піднялася на п'єдестал. До цього було «золото» Пекіну-2008 за участі 17-річної Ольги Харлан та «срібло» у Ріо-2016, яке у складі нашої команди вибороли Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук.

Ольга Харлан здобула свою шосту в кар'єрі медаль на Олімпійських іграх і другу в Парижі-2024 після «бронзи» в індивідуальній першості!

Вітаємо наших неймовірних олімпійських чемпіонок та їх наставників Андреа Теренціо та Євгенія Стаценка! Пишаємося вами разом з усією Україною!