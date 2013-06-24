З 18 червня 100 центрів життєстійкості відкрито у 22 областях України. Це пілотний проєкт Міністерства соціальної політики в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» першої леді Олени Зеленської. Ще майже 100 центрів запрацюють до кінця літа. Кожен такий простір відкритий для всіх жителів громади незалежно від віку, статусу, статі. До проєкту вже долучилися понад 200 територіальних громад. Найбільше центрів життєстійкості працюватимуть на Київщині та Сумщині. Кожен з таких осередків облаштовують за принципами безбар’єрності. Для цього міністерство спільно з партнерами — агрохолдингом «Астарта» розробило спеціальнийпосібник з облаштування центрів життєстійкості.

Центри життєстійкості створено для того, щоб допомогти кожній людині долати стрес, відновлюватися після кризових подій і попри усі виклики залишатися залученим в життя. Саме тут кожен може проконсультуватися з фахівцем соціальної роботи щодо своїх питань, одержати допомогу психолога, долучитися до груп взаємопідтримки та волонтерських активностей своєї громади.

Одна із програм — «Помічник ветерана». Тут фахівці зокрема забезпечуватимуть підтримку ветеранів, що переходять від служби в армії до цивільного життя.

Заняття і тренінги центрів життєстійкості навчають самодопомоги та допомагають розвивати батьківські навички. Для цього всі фахівці центрів життєстійкості проходять групові навчальні тренінги «Самодопомога плюс» від ВООЗ та «Батьківство без стресу» від ЮНІСЕФ.

Нагадаємо: діяльність центрів життєстійкості регулює постанова Кабінету Міністрів№83 від 23 січня 2024 року. Послугу з формування життєстійкості регулює постанова Кабміну№1049, повідомляє Міністерство соціальної політики.