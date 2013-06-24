У межах проекту Світового банку «Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)», Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримало 12 мостових систем (475 метрів) загальною вартістю понад 15 мільйонів доларів США. Мости будуть встановлені на місці тих, що зруйновані внаслідок бойових дій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Вдячні проекту Світового банку за системну підтримку у відновленні української інфраструктури. Це сприяє зміцненню обороноздатності та економічному відновленню України», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Закупівлю обладнання здійснив підрозділ ООНUNOPS Ukraine.

Впродовж найближчих тижнів очікується поставка ще шести мостових систем загальною довжиною 238 метрів, а також проведення навчання із їх встановлення.

Довідково

Від грудня 2022 року Україна вже отримала 6 модульних мостів від Швеції, 18 від Чехії, 10 від Норвегії.

Франція передала 3 тимчасових мости для визначених локацій. Фінляндія готує пакет допомоги, до якого також увійдуть тимчасові модульні мости.

Також у червні 2023 року в Україну прибули перші модульні мости від американських фондів: неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) і фонду Говарда Баффета, який фінансує постачання 9 модульних мостів в Україну.