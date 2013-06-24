Міністерство економіки підписало перші меморандуми з банками за програмою часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва. Першими партнерами стали Sky Bank і «Банк Восток». Ця програма реалізується в межах політики «Зроблено в Україні». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«До участі в програмі компенсацій за придбання техніки та обладнання українського виробництва долучилися перші два банки. Це означає, що незабаром покупці української техніки та обладнання вже зможуть подавати заявки на компенсацію через ці фінустанови. До кінця тижня очікуємо на підписання меморандумів ще з кількома банками. Закликаю банківські установи більш активно долучатися до програми. Ця програма — можливість спільно підтримати наших виробників й дати стимул до купівлі їхньої продукції», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Яка роль уповноважених банків у програмі?

Через уповноважені банки відбувається виплата компенсації за придбану техніку. Ось як це працює:

Банки приймають заявки від покупців, перевіряють документи, що підтверджують покупку;

Передають списки заявників до Мінекономіки для перевірки;

Відкривають рахунки, на які Мінекономіки перераховує кошти;

Перераховують компенсації на рахунки покупців.

Довідково

Нагадаємо, до першого переліку техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15% увійшла продукція 9 українських виробників. Це автобуси, вантажівки, ліфти, різноманітне обладнання. Далі перелік поповнюватиметься.

Рішення про запуск нової програми підтримки виробників програми компенсацій Кабінет Міністрів ухвалив 24 вересня 2024 року. Покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання. Програма стимулює збільшення внутрішнього попиту на товари українського виробництва.

Для виробників, щоб взяти участь у програмі потрібно:

Подати електронну заявку до Мінекономіки.

Надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, інформація з якого передаватиметься банкам для реалізації програми.

Для покупців:

оплатити техніку та обладнання через уповноважений банк;

подати до банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі;

Компенсацію на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати в поточному році, за умови подачі заявки до 5 грудня. На техніку, придбану після 1 грудня, компенсація буде нараховуватися в наступному році. Фінансування залежить від черговості надходження заявок і наявності бюджету.

Програма часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва реалізується в рамках «Зроблено в Україні». Державна політика «Зроблено в Україні», започаткована Президентом України, має на меті залучення інвестицій для розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари. Адже підтримка виробників — це збільшення виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші в бюджет і на підтримку ЗСУ.