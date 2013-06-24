У Генеральному консульстві України в Любліні відбулася церемонія підписання контрактів першого набору українців, які живуть за кордоном, на проходження військової служби в лавах «Українського легіону».

Після підписання контрактів група добровольців вирушила на військовий полігон Збройних сил Республіки Польща для проходження базового військового вишколу.

За словами представника командування «Українського легіону» підполковника Петра Горкуші, базовий курс підготовки триватиме 35 днів. Після цього військовослужбовці зможуть продовжити навчання за обраними військово-обліковими спеціальностями на базах НАТО у Європі.

«На сьогодні до рекрутингового центру «Українського легіону» надійшло майже 700 заявок від громадян України, які проживають у Польщі, Чехії, Німеччині, Ірландії й інших країнах. Після проходження військово-лікарської комісії, відповідних перевірок і підписання контрактів вони також приєднаються до лав легіону», — розповів Петро Горкуша.

Базову підготовку новобранців проводитимуть під керівництвом польських інструкторів з використанням сучасного озброєння країн НАТО. Участь у вишколі братимуть також командири ЗСУ, які мають бойовий досвід.

«Це важливий крок, що демонструє рішучість українців, які, перебуваючи за кордоном, готові захищати свою Батьківщину. Наше консульство разом з посольством та всіма українськими дипломатичними установами у світі підтримує «Український легіон» і надає всебічну підтримку охочим приєднатися до його лав», — прокоментував подію Генеральний консул України в Любліні Олег Куць.

Рекрутинговий центр продовжує приймання заявок від громадян України для служби у військовому з’єднанні. Заявки можна подати через офіційний сайт «Українського легіону» та через українські консульства й посольства у Європі, повідомляє Міноборони.