Життя на Землі з'явилося в тому вигляді, в якому ми його знаємо, завдяки вірусам – кажуть вчені з Університету Південного Уельсу в Сіднеї (Австралія). Дослідники з'ясували, що завдяки вірусам на планеті з'явилися строматоліти – одна з найперших форм життя.



Діяльність вірусів призвела до появи строматолітів, а вони, в свою чергу, наповнили атмосферу Землі киснем, що призвело до подальшого зростання біорізноманіття. Стаття з таким висновком була опублікована у виданні Trends in Microbiology.



«Колонії строматолітів існують на Землі і сьогодні – «живі камені» можна зустріти біля австралійських берегів. Вважається, що вони були однією з перших форм життя, і сприяли наповненню атмосфери нашої планети киснем. Завдяки цьому газу розвинулися звичні нам форми життя», – розповідають вчені.



Вчені вважають, що строматоліти утворилися з первинних мікробних матів завдяки діяльності вірусів, які вже за часів зародження життя представляли собою дуже велику «біологічну сутність». На таке припущення авторів роботи наштовхнули результати секвенування генома сучасних мікробних матів, які показали, що віруси впливають на процес осадження карбонатів у строматолітах (процес необхідний для стабільного існування організмів).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»