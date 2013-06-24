Перші грантову допомогу в 2025 році отримали 4 агровиробники на суму 28 млн грн. Кошти передбачені на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Загалом з початку дії програми єРобота вже виплачено більше 1,21 млрд грн грантової допомоги 252 сільгоспвиробникам на розвиток садівництва та теплиць.

З них на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства виплачено 885,4 млн грн 196 господарствам, з яких в повному обсязі отримали кошти 180.

На розвиток тепличного господарства виплачено 324,8 млн грн 63 суб’єктам господарювання. Всі агровиробники отримали кошти в повному обсязі.

Довідково

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проекту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

У серпні 2024 року Уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.

Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».