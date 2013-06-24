В Україні відкрився перший біометановий завод. Сьогодні перші кубометри газу пішли в газорозподільчі мережі. За об'ємом виробництва підприємство забезпечуватиме близько 1500 споживачів на рік. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, Україна має великий потенціал виробництва біометану. Українські аграрії неабияк зацікавлені в розвитку цієї галузі і вже готові долучатися. Будівництво нових потужностей або переобладнання існуючих дозволить не лише відмовитися від імпорту газу, що сприятиме нашій енергетичній безпеці, а й зможе перетворити Україну на надійного експортера біометану, а також забезпечить енергетичну децентралізацію України.

«Тема біометану жива, цікава, і дуже добре, що в Україні працюють підприємства, які готові долучитись до розвитку цієї галузі. Я знаю, що вони вивчили європейський досвід, ознайомились з роботою біометанових заводів у різних країнах. Впевнений, цей досвід буде успішно реалізований в Україні. Зі свого боку Міністерство сприяло розробці законодавчої бази задля розвитку біометанової галузі», - наголосив Микола Сольський.