Перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проекту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки. Завдяки рішенню Уряду навчання оплатить держава з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, а роботодавці нададуть місце для проходження практики та мають працевлаштувати жінок після закінчення навчання. Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію державним коштом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Програма спрямована на забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками, зокрема, в тих сферах, де гостро відчувається дефіцит кадрів: будівництво, промисловість, транспорт. А також на підтримку конкурентоспроможності жінок на ринку праці. Наразі ми спостерігаємо тенденцію, коли й бізнес більш активно пропонує нові можливості для жінок, і жінки активніше відгукуються на пропозиції від роботодавців. Зокрема, жінки все частіше обирають робітничі професії, в яких статистично більше представлені чоловіки: водійки, машиністки, кранівниці, вантажниці, верстатниці. Завдяки експериментальній урядовій програмі більше жінок зможуть опанувати такі професії та працевлаштуватися», — наголосила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Коли жінки опановують професії, в яких традиційно переважали чоловіки, це не просто про гендерну рівність, а і про реальні можливості для економічного зростання та зміцнення нашої держави. Сьогодні, в умовах воєнного стану, кожне робоче місце є внеском у перемогу, а кожна працевлаштована українка — підтримка родини, громади та країни в цілому. Наше завдання — створювати ці можливості й допомагати реалізувати потенціал кожної людини, незалежно від статі чи віку», — зазначає директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Перші запити зробили чотири роботодавці з Полтавської області із заявами на навчання п’яти жінок професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». Йдеться про господарства «Володар-С», «Мухін Агро», «Діброва» та ТОВ «Каплинцівське».

Служба зайнятості вже підібрала кандидаток на навчання на замовлення полтавських фермерів, серед них є жінки з вищою освітою, є людина з інвалідністю 3 групи та одна жінка із повною середньою освітою, яка наразі працює комірницею і хоче змінити професію.

Навчання проходитиме на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у місті Хорол на Полтавщині.

Вартість навчання в рамках експериментальної програми не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні – це 30 280 грн). У разі, якщо вартість навчання є вищою, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проекту. Термін навчання може становити до 10 місяців.

Довідково

У листопаді 2024 року Уряд запустив проект з навчання за державний кошт жінок професіям, в яких традиційно домінували чоловіки. Українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись в сферах, де вони були менше представлені.