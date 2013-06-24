До кінця року росіяни можуть зіткнутися з першою справою про воєнні злочини в Гаазі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на на агентство Bloomberg.

«Міжнародний кримінальний суд (МКС) має намір взятися за першу справу щодо ймовірних воєнних злочинів росії в Україні вже цієї зими», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справа може бути представлена до кінця року або на початку наступного року, пише Bloomberg, посилаючись на анонімних співрозмовників.

Також повідомляється, що Україна, начебто, домовляється з Мінародним кримінальним судом (МКС) про передання йому щонайменше одного російського військовополоненого для надання свідчень.

У свою чергу Офіс прокурора МКС в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі зазначив, що не коментує припущення і нагадав про правила безпеки потерпілих та свідків.

«Абсолютна конфіденційність є одним з найважливіших аспектів будь-якого розслідування. Без цього прокуратура не може належним чином виконувати свою роботу. Офіс не коментує припущення щодо оперативних питань розслідувань, які тривають. Це важливо не лише для захисту розслідування, але й для забезпечення безпеки потерпілих, свідків і всіх тих, з ким Офіс взаємодіє», - наголосили в коментарі Укрінформу у відділі інформації Офісу прокурора МКС.

Як повідомлялося, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в інтерв’ю Укрінформу сказав, що зосереджений на тому, щоб розслідування російських злочинів в Україні було ефективним, з достатньою кількістю беззаперечних доказів.

Від початку повномасштабної війни рф проти України зареєстровано 23 766 злочинів агресії та воєнних злочинів і 11 462 злочинів проти національної безпеки.

росія 24 лютого розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, вбивають мирне населення. Сили оборони України чинять опір російським військам.