Перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат єВідновлення для оплати першого внеску за іпотекою єОселя. Це стало можливим завдяки змінам, ухваленим Урядом 16 серпня 2024 року, які розширили можливості для забезпечення громадян власним житлом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Першим клієнтом став банківський працівник Валерій зі статусом ВПО. Чоловік проживав в Ірпені із сім’єю в будинку, який було повністю зруйновано внаслідок російського вторгнення в 2022 році. В листопаді 2024 року Валерій отримав сертифікат єВідновлення на суму 2,1 млн грн. Днями він придбав по єОселі двокімнатну квартиру площею 62,6 кв м в рідному Ірпені. Чоловік використав свій житловий сертифікат, а 1,9 млн грн отримав в кредит по єОселі у Таскомбанку.

Другий клієнт – також ВПО, скористався можливістю придбати квартиру у новобудові від девелопера в Києві. Він отримав сертифікат єВідновлення на суму 1,76 млн грн, а на 1,34 млн грн оформив кредит завдяки єОселі. Чоловік став власником квартири площею 59 кв м. Для угоди обрав ПриватБанк.

«Можливість використання сертифікатів єВідновлення для першого внеску за іпотекою єОселя – це важливий крок у розширенні доступу українців до власного житла. І саме заради таких історій ми внесли зміни до умов програми. Щоб люди могли самі обирати – відремонтувати пошкоджене майно чи придбати нову оселю, використавши сертифікат як перший внесок за іпотекою. Перші успішні кейси показують, що ця можливість вже працює: люди отримують сертифікати, використовують їх для придбання житла та оформлюють доступні кредити за єОселею. Це дозволяє не лише забезпечити житлом тих, хто його втратив, а стимулювати будівельну галузь та виробництво будівельних матеріалів», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Як скористатися можливістю? Якщо ви вже отримали сертифікат єВідновлення та відповідаєте вимогам програми єОселя, то ви можете використати ці кошти для сплати частини вартості житла. Для цього необхідно подати заявку на єОселю, обрати банк-партнер та повідомити його про наявність житлового сертифіката.

Важливо! Гроші із сертифіката бронюються на 30 днів. Якщо за цей час іпотеку не оформлено, їх необхідно перебронювати у Дії.

Нагадуємо, що внутрішньо переміщені особи можуть взяти участь в єОселі під 7% річних та придбати житло віком до 10 років або житло на стадії будівництва по всій території України, де працює єОселя.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.