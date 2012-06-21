Студенти першого випуску Луганського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» стають до роботи. 39 випускників університету успішно пройшли первинну професійну підготовку та вже готові приступити до виконання службових обов’язків у підрозділах ГУНП в Луганській області. Багато хто з учорашніх студентів раніше мав міліцейські звання. Тепер — тимчасово — усі вони рядові. Одразу після переатестації спеціальні звання їм повернуть, та насамперед вони склали присягу на вірність українському народові.
«Нині складали присягу перші випускники нашої «Академії поліції», яку саму лише п’ять місяців тому було створено у структурі нашого університету. Тож це перші «адресні» студенти, і ми пам’ятатимемо кожного», — каже ректор Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка Віталій Комарницький.
До слова, в евакуйованому з Луганська виші влаштували урочисті заходи, і присвятили їх не лише першому випуску, а й першому за останні роки вступу курсантів до навчального закладу.
За інформацією прес-служби Луганського державного університету внутрішніх справ, після офіційної частини на присутніх чекали показові виступи батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції України в Луганській області та працівників Державної служби надзвичайних ситуацій у Луганській області.