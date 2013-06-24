Центр життєстійкості у Глобинській територіальній громаді — перший, який запрацював в області. Сюди може звернутися кожна людина й одержати безплатну психосоціальну підтримку, а також спрямування до потрібних служб і сервісів у громаді.Його облаштовано за принципами безбар’єрності та доступності. За місяць роботи понад 350 людей долучилися тут до різних заходів. Це сімейні й індивідуальні консультації, групи взаємопідтримки, тренінги і навчання із самодопомоги.Найстаршому учасникові програм — 78 років, наймолодшому — три.

Днями міністр соціальної політики Оксана Жолнович відвідала кілька активностей центру, зокрема тренінг «Самодопомога плюс» для вимушено переміщених осіб, групове заняття для сімей, арттерапію для дітей і заняття зі скандинавської ходи для людей похилого віку. Вона запевняє: унікальність таких просторів у тому, що чотири покоління збираються тут під одним дахом і кожна людина незалежно від статусу може отримати допомогу.

«Здебільшого люди сприймають соціальну допомогу як виплату. Через послугу із життєстійкості ми хочемо змінити цей стереотип. Адже соціальна допомога — це ще й навчити людину відновлюватися після стресу, включатися в життя, бути продуктивною та самозарадною. Наше бажання — щоб у кожного жителя громади було місце сили та відновлення, де він чи вона знайдуть підтримку і будуть корисними через включеність у волонтерські активності», — поділилася своїм баченням міністр.

Нині до місцевого центру життєстійкості найчастіше звертаються переселенці, люди, які втратили рідних під час війни, а також сім’ї з дітьми. Спершу людина відвідує індивідуальну консультацію з фахівцем, а потім долучається до групових занять. Саме цей формат, переконані фахівці, найефективніший для психологічного відновлення людини після кризових ситуацій.

Глобинський центр життєстійкості — приклад якісної співпраці держави, місцевого самоврядування та бізнесу. Ключовим партнером проєкту Мінсоцполітики в місцевій громаді став агрохолдинг «Астарта», який допоміг зробити ремонт і облаштувати приміщенняза всіма ключовими вимогами.

Начальник Полтавської ОВАФіліп Проніндодав: «Програма життєстійкості дуже затребувана серед жителів усієї області. Саме тому кожній громаді варто долучитися до проєкту Мінсоцполітики.

Полтавщина з початку війни стала повноцінним соціальним хабом країни. І ми робимо все можливе, щоб люди мали необхідну підтримку. Відкриття першого в області центру життєстійкості — ще один крок, який вдалося зробити завдяки консолідації зусиль міністерства, обласної влади, громади та бізнесу. Найближчим часом плануємо відкрити ще сім таких центрів в області».

Проєкт пілотний, його реалізують у межах всеукраїнської програми ментального здоров’я першої леді Олени Зеленської. До участі в ньому долучилися вже 143 територіальні громади з усієї України, і заплановано збільшити цю кількість, повідомляє Мінсоцполітики.