Перший індустріальний парк отримав фінансування за державною програмою стимулювання розвитку індустріальних парків в рамках політики «Зроблено в Україні». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Програма передбачає фінансування до 150 мільйонів гривень для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.

Першим таке фінансування отримав індустріальний парк у місті Дніпро. Керуюча компанія парку звернулася із запитом на виділення 150 мільйонів гривень з необхідних 326,9 мільйона для будівництва трансформаторної підстанції.

«Запуск програми державного стимулювання індустріальних парків є важливим кроком на шляху до відновлення та розвитку промислового потенціалу України та однією з ключових компонентів політики «Зроблено в Україні». Програма сприяє залучення інвестицій у реальний сектор, даючи інвесторам підтримку. А вони натомість створюють нові робочі місця і сплачують податки. Підрахунки показують, що 1 гектар індустріального парку дозволяє створити 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків — залучити $6 додаткових приватних інвестицій», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, програма передбачає запобіжники та чіткі вимоги до заявників, що гарантує ефективне використання коштів.

Для захисту інтересів держави встановлено запобіжники: заявники зобов'язані протягом трьох років побудувати на території парку не менше 5000 квадратних метрів промислових будівель та залучити щонайменше двох учасників. Фінансування здійснюється через ескроу-рахунки в державних банках, що дозволяє вибрати найбільш зручний банк для обслуговування.

Підтримка державних банків забезпечує прозорість процесу фінансування та надає можливість підприємствам вибрати найбільш зручні умови обслуговування.

Цього року в державному бюджеті вперше були закладені кошти для стимулювання індустріальних парків. Ця ініціатива стала відповіддю на виклики, зумовлені повномасштабним вторгненням росії. Загалом, на цю програму у бюджеті України передбачено один мільярд гривень.

Партнерами Міністерства економіки в реалізації програми стали Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк.