Diia Summit Міністерства цифрової трансформації вперше відбудеться за кордоном! Щодня в цей непростий час ми продовжуємо цифровізувати країну. Зараз як ніколи важлива підтримка кожного для найшвидшого завершення війни. Від волі лідерів вільного світу залежить, яким буде мирне цифрове майбутнє. Саме тому International Diia Summit Brave Ukraine проведемо в Давосі у межах Всесвітнього економічного форуму на платформі «Український дім» вже 24 травня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Дата проведення події обрана не просто так. 24 лютого почалася нова історія України, яка навчила нас бути сміливішими, ніж будь-коли.

А 24 травня минає рівно три місяці, відколи Україна чинить героїчний спротив проти мороку минулого, щоб захистити вільне майбутнє. У цих умовах Мінцифри продовжує виконувати свою головну задачу — будувати цифрову державу, яка стане зручною для кожного українця.

У Давосі Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентує для міжнародної спільноти наше нове сміливе бачення розвитку цифрової держави, інноваційні інструменти для боротьби з ворогом, нові послуги та майбутній шлях до цифрової економіки. А також команда Мінцифри поділиться найкращими кейсами та креативними рішеннями воєнного часу.

У рамках події міністри цифрової трансформації з різних країн Європи візьмуть участь у панельній дискусії, де розкажуть про особливості цифрової трансформації у своїх країнах. Серед спікерів Diia Summit:

Михайло Федоров — Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України

Марк Борис Адріянич — Міністр цифрової трансформації Словенії

Януш Цешинські — Державний секретар з питань цифровізації в Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі, Уповноважений уряду Польщі з питань кібербезпеки

Петр Очко — Заступник Міністра з інноваційних технологій Міністерства промисловості та торгівлі Чеської Республіки

Вероніка Ремішова — Віце-прем'єр-міністр, Міністр з питань інвестицій, регіонального розвитку та інформатизації Словацької Республіки

Франсуа-Філіп Шампань — Міністр інновацій, науки та промисловості Канади

Вітторіо Колао — Міністр з питань технологічних інновацій та цифрової трансформації Італії

Артурс Томс Плешс — Міністр охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії

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