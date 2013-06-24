П’ята частина українців, які наприкінці жовтня отримали національний кешбек за вересень, вже витратили його. Приблизно половина користувачів поповнила мобільний, 35% оплатили комунальні послуги, решта розрахувалась за інтернет, транспорт і послуги харчування. Згідно з поточними умовами програми, витратити кошти національного кешбеку можна лише на послуги.

Здійснили оплати карткою «Національний кешбек» приблизно 120 тисяч українців. Ще понад 500 тисяч поки що тримають кошти на рахунках. Обсяг виплаченого кешбеку за вересень становив 37,2 мільйона гривень. Характер витрат пояснюється невеликими сумами накопиченого кешбеку в вересні — в середньому 57,5 гривні на людину.

«Програма «Національний кешбек» — форма фінансової підтримки українців від держави, умова надання якої — купівля українських товарів. За перший місяць роботи програми українці накопичили невелику суму коштів. Це були користувачі, які допомагали нам налаштовувати технічні й фінансові системи проєкту. Вдячні їм за участь у тестуванні», — повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За жовтень українці накопичили вже втричі більше кешбеку за купівлю українських товарів — приблизно 125 мільйонів гривень. Виплата цих коштів відбудеться наприкінці листопада. Обсяг накопичених коштів за першу половину листопада вже перевищив показники жовтня. На середину листопада 3,8 мільйона громадян відкрили 4,2 мільйона карток «Національний кешбек». Проте активували ці картки в «Дії» лише 2,5 мільйона українців. Для отримання кешбеку активація картки для виплат у застосунку обов’язкова.

Станом на зараз кешбек нараховується на понад 320 тисяч українських товарів від 1580 виробників. Виплата за жовтень відбудеться наприкінці листопада, за листопад — наприкінці грудня. Кешбек за грудень українці отримають в лютому 2025 року, повідомляє Мінекономіки.