Минув місяць зі старту онлайн аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель в межах проекту Фонду державного майна України «Земельний банк». За цей час у системі «Прозорро.Продажі» проведено 93 аукціони, на яких було виставлено 4 695 гектарів земель. Фінальна сума переможних ставок за проведеними за цей час аукціонами становить 139 мільйонів гривень на рік без урахування ПДВ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Нові підходи управління державними земельними ресурсами в Україні, які впроваджує Уряд, показують свою ефективність. Конкуренція на торгах свідчить про довіру підприємців до нового механізму. Тож формування та розвиток прозорого ринку суборенди державних сільгоспземель відбувається навіть попри війну. Перехід цього держсектору в конкурентне, відкрите поле створює нові можливості для інвестицій, виробництва, перероблення продукції та збільшення експорту, що стимулює розвиток економіки», – зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Протягом першого місяця торгів надійшло 1303 пропозиції від фермерських господарств та аграрних підприємств, що свідчить про високий інтерес до суборенди державних земель. Завдяки значній конкуренції – в середньому 14 учасників на кожних торгах – сумарна стартова вартість суборенди зросла в 8,4 раза, а середня ціна за гектар склала 29,6 тисячі гривень на рік.

«Перший місяць проведення аукціонів суборенди державних сільгоспземель продемонстрував доцільність та своєчасність рішення створити «Земельний банк». Це дало можливість нарешті почати ефективно використовувати наявний у держави цінний ресурс. Практично всі аукціони за кількома винятками були успішними, аграрії продемонстрували великий попит на запропоновані ділянки. А прозорість та гарна організація процесу стимулювали залучення до торгів 283 підприємців — саме такою була кількість унікальних учасників аукціонів за цей місяць. Це лише початок реалізації проекту і попереду ми очікуємо ще сотні успішних аукціонів та суми доходів від суборенди, які вимірюватимуться мільярдами гривень», – запевнив заступник голови Фонду держмайна України Ігор Тимошенко.

До трійки областей, де відбулося найбільше аукціонів «Земельного банку», увійшли Вінницька (24), Кіровоградська (17) та Закарпатська (14). Найвищу середню вартість гектара землі зафіксовано на Вінниччині – 36,9 тис. грн, тоді як найнижча вартість спостерігалась на Закарпатті – 5 176 грн/га.

Найдорожчим лотом за місяць стала земельна ділянка на Черкащині площею 191 га. За неї змагалися 21 учасник, що підвищило початкову ставку у 10 разів до переможних 9 мільйонів гривень. Ціна гектара цієї ділянки досягла 47 тисяч гривень.

«Основним результатом першого місяця торгів «Земельного банку» є сплачені кошти на суму 34,7 мільйона гривень з ПДВ та 19 укладених угод з переможцями з 6 областей. Відтак, понад 1178,35 гектара земель виведено з тіні та передано в довгострокове користування на 14 років аграріям, які зацікавлені в її ефективному та дбайливому обробітку. Хочу відзначити, що більшість учасників та переможців торгів є саме місцеві фермерські господарства та невеликі аграрні підприємства, які працюють у радіусі 50 кілометрів від земель, виставлених на аукціони. Це підтверджує наш принцип рівного доступу та справедливих умов для різних учасників ринку», — зазначив генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.

Разом з тим, ТОВ «Державний земельний банк» був змушений відмовити у підписанні протоколів з переможцями за результатами 12 аукціонів через невідповідність поданих ними пакетів документів вимогам чинного законодавства. Зокрема, шестеро учасників не підтвердили походження коштів, троє мали проблеми з невідповідністю електронного цифрового підпису, ще двоє не надали документи, які містять відомості про структуру власності юридичної особи. Відповідно, у 8 з цих аукціонів право суборенди відійшло учаснику торгів, наступному після переможця за розміром цінової пропозиції. Чотири аукціони переоголошені.

Нагадуємо, що закон забороняє додатково приймати документи після завершення торгів, а тому дуже важливо перевірити наявність всіх необхідних документів ще до старту аукціону. Вимоги до переліку документів містяться на сторінках аукціонів. Окрім того, ТОВ «Державний земельний банк» створив пам’яткудля потенційних учасників аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель із повним переліком необхідних для участі в таких аукціонах документів.

Загалом станом на сьогодні «Земельний банк» оголосив 252 аукціониу 13 областях країни, де пропонуються ділянки загальною площею 21 044 гектари. Площі земель варіюються від 2 до 3968,9 гектара, що дозволяє учасникам аукціонів обирати ділянки, що найкраще відповідають їхнім потребам та масштабам діяльності бізнесу.

Перший місяць торгів «Земельного банку» став важливим етапом у реалізації ефективного управління державними земельними ресурсами в Україні. Завдяки прозорому механізму торгів на «Прозорро.Продажі» державні сільськогосподарські землі поступово виводять з тіні, що забезпечує їх доступність для місцевих аграріїв на справедливих та вигідних умовах. Реалізація проекту «Земельний банк» не лише стимулює розвиток аграрного сектору, а й сприяє збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів.