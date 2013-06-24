Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів учора розмову з комісаром з питань економіки та продуктивності Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. Сторони обговорили продовження продуктивної співпраці. Валдіс Домбровскіс підтвердив надання наступного року важливої макрофінансової допомоги для України обсягом 18,1 млрд євро в межах ініціативи G7. Перший транш Україна очікує отримати в січні.

Глава уряду подякував Євросоюзу за фінансування в межах Ukraine Facility і нагадав, що цього року наша держава отримала 16 млрд євро.

«Надання цих коштів стало важливим для стабілізації економіки, підтримки реформ і розв’язання нагальних потреб», — зазначив Прем’єр.

Денис Шмигаль і Валдіс Домбровскіс обговорили питання відбудови нашої країни, зокрема створення механізму відновлення за принципом плану Маршалла.

«Ми пропонуємо об’єднати заморожені російські активи та фонди ЄС у довгостроковий план відновлення країни. Це дасть змогу залучати європейські компанії до відбудови на взаємовигідній основі», — зазначив Денис Шмигаль і подякував єврокомісарові за внесок у розвиток відносин України з Європейським Союзом.

Валдіс Домбровскіс запевнив у подальшій гуманітарній, військовій та економічній підтримці України, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.