Україна та Європейський Союз підписали угоду загальним обсягом 27 мільярдів євро на 2024—2027 роки в межах інструменту Ukraine Facility. Підписантами від нашої країни були міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Андрій Пишний.

Перший транш обсягом 1,9 млрд євро Україна отримає найближчим часом, у червні. Ці кошти — безумовне фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

Нагадаємо, що в березні-квітні 2024 року до державного бюджету вже надійшло два транші в межах перехідного фінансування обсягом 6 млрд євро відповідно до інструменту Ukraine Facility. 14 травня Рада Європейського Союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024—2027 роки.

У межах плану Міністерство фінансів відповідальне за три напрями: управління державними фінансами, боротьба з відмиванням грошей і фінансові ринки. А також є співвиконавцем у розділах управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізація та регіональна політика, транспорт, агропродовольчий сектор, управління критично важливими матеріалами, повідомляє Мінфін.