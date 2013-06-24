Українська інженерна компанія XTI Engineering завершила державну сертифікацію першого вітчизняного важкого дистанційного комплексу розмінування «ГАРТ 5100». Комплекс створили для знешкодження мін і вибухонебезпечних предметів методом детонування і механічного знищення за допомогою ланцюгового молоткового агрегату або фрези. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«ГАРТ 5100» — повністю українська розробка. Усі етапи виробництва — від проектування до складання — здійснюються в Україні. Це суттєво скорочує логістику, забезпечує швидке постачання, полегшує техобслуговування та ремонт.

«ГАРТ 5100 — це приклад того, як українські інженери створюють рішення світового рівня для подолання викликів, які постали перед Україною. Повністю вітчизняне виробництво цієї машини не лише збільшує наші спроможності в розмінуванні, а й створює додану вартість, робочі місця та стимул для розвитку українського промислового комплексу. Це — інвестиція в економіку та безпеку країни», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Висновок видав Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Машина вже готується до серійного виробництва.

Машина для розмінування «ГАРТ 5100» має такі характеристики: