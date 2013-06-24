Українська інженерна компанія XTI Engineering завершила державну сертифікацію першого вітчизняного важкого дистанційного комплексу розмінування «ГАРТ 5100». Комплекс створили для знешкодження мін і вибухонебезпечних предметів методом детонування і механічного знищення за допомогою ланцюгового молоткового агрегату або фрези. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«ГАРТ 5100» — повністю українська розробка. Усі етапи виробництва — від проектування до складання — здійснюються в Україні. Це суттєво скорочує логістику, забезпечує швидке постачання, полегшує техобслуговування та ремонт.
«ГАРТ 5100 — це приклад того, як українські інженери створюють рішення світового рівня для подолання викликів, які постали перед Україною. Повністю вітчизняне виробництво цієї машини не лише збільшує наші спроможності в розмінуванні, а й створює додану вартість, робочі місця та стимул для розвитку українського промислового комплексу. Це — інвестиція в економіку та безпеку країни», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.
Висновок видав Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Машина вже готується до серійного виробництва.
Машина для розмінування «ГАРТ 5100» має такі характеристики:
- Дистанційне керування — до 600 м, з можливістю збільшення радіуса дії до 1 км при використанні ретранслятора.
- Оснащена системою оглядових камер з широким кутом бачення.
- Робоча швидкість — 1,5 км/год.
- За один світловий день машина може розмінувати понад 2 га території.
- Глибина обробки до 300 мм.
- Змінне обладнання дозволяє адаптувати техніку до різних типів ґрунтів.