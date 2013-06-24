Тестові плантації бавовнику висадили в Одесі навесні цього року у восьми фермерських господарствах і на одній науково-дослідній ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин. Це невеликі ділянки площею від 0,2 до 0,5 га. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. За його словами, аграрії отримали 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га. Усього в Україну завезли п’ять сортів бавовнику: два — зі США, два — з Німеччини та один — з Туреччини.

«Бавовник — культура, яку використовують у виробництві пороху. У воєнні часи ця сировина для України надважлива. Крім цього, з бавовнику можна виробляти тканину й олію. Наступного року очікуємо збільшення посівів до 30 тисяч га. Для фермерів, які візьмуться за цю справу, Мінагрополітики планує запровадити відповідні програми з фінансування», — зазначив Віталій Коваль.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Верховна Рада підтримала закон про спрощення реєстрації бавовнику, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.