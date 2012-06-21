Про те, що перші багатоклітинні організми були хижими, написали в Evolution Letters дослідники з університету Арізони. Вони проаналізували еволюційні зв'язки між більш ніж тисячею нині існуючих видів тварин, намагаючись зрозуміти, які харчові звички отримували перевагу в той чи інший період земного життя. Автори роботи стверджують, що судячи з еволюційних зв'язків, і з того, як харчувався той вид тварин, хто виник напочатку, і той, хто виник потім, перші багатоклітинні організми були активними хижаками, і їли вони або один одного, або бактерії.
З тих видів, чиї харчові звички аналізували, 63% виявилися м'ясоїдними, 32% – рослиноїдними, 3 % – всеїдними, – що досить дивно, з огляду на поширеність і доступність рослин. Однак не варто забувати, що перетравлювати рослинну їжу досить непросто, і у тих, хто в ході еволюції став вегетаріанцем, з'явилися складні спеціальні пристосування для такої дієти (тут досить вказати на травну систему жуйних). З іншого боку, якщо в якійсь групі тварин з'являлося ноу-хау для харчування чимось рослинним, то це відкривало дорогу для формування нових рослиноїдних видів – як, наприклад, це сталося з комахами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»