Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Першого червня у Сумах стартує донорський онлайн-фестиваль, який триватиме впродовж двох тижнів і передбачає низку цікавих заходів з популяризації та поширення руху заради життя. Взяти участь у ньому зможуть не тільки донори, а й усі, хто усвідомлюють і цінують важливість добровільної здачі крові.
Окрім традиційних донацій, передбачені конкурс малюнків на означену тематику, флешмоб танців, життєві історії донорів, інші заходи, завдяки яким громадськість дізнається про щоденні подвиги тисяч своїх земляків. Для переможців конкурсів передбачені подарунки.