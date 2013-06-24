Перебуваючи з візитом у США, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у панельній дискусії Ради міжнародних відносин (Council on Foreign Relations).

Він розповів про контрнаступ України на сході та півдні, де Збройні сили звільняють українські території. Міністр висловив вдячність США, наголосивши, що жодна країна не зробила так багато для посилення України: рішення про постачання гаубиць та РСЗВ HIMARS стали переломними в ході війни.

За словами урядовця, пріоритет української дипломатії нині — забезпечення українського війська всім необхідним для подальших перемог над рф на полі бою, що сприятиме посиленню дипломатичної позиції України.

«Ключовий момент для України — відновлення нашої територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Не може бути жодної угоди, яка базувалася б на територіальних поступках України», — наголосив Дмитро Кулеба.

Коментуючи можливі сигнали росії про нібито готовність до переговорів, міністр закликав передовсім ставити питання, чому росіяни надсилають чи надсилатимуть такі сигнали. На його переконання, це може свідчити про скрутне становище рф на фронті та бажання виграти час. Він укотре закликав уряди європейських країн пояснювати власним громадянам, що причина економічних та енергетичних викликів, які постають перед Європою, — не Україна чи санкції проти рф. Першопричина проблем — російська збройна агресія, яка загрожує і Україні, і ЄС.

«Ми чули навіть пропозиції запустити «Північний потік-2», щоб поліпшити стан справ. Але достатньо подивитися на ситуацію з «Північним потоком-1». Канада та Німеччина вирішили послабити певні обмеження щодо рф, і це жодним чином їм не допомогло. росія продовжує створювати проблеми з постачанням газу. Попереду ще багато викликів, але ми будемо спільно протистояти ним», — заявив міністр.