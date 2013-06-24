Щоб українські родини, які обігрівають житло дровами чи вугіллям, могли впевнено пройти зимовий період, в листопаді 2023 року уряд ухвалив рішення, що істотно підвищило розмір допомоги на придбання дров та вугілля. Відповідно до розробленої Мінсоцполітики постанови було запроваджено експериментальний проєкт. У межах його реалізації нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023—2024 років було збільшено в середньому вчетверо,Ка граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо на одне домогосподарство — у 2,3 раза. Відтепер він може досягати 16 234 гривень на рік (раніше він становив 6973 гривні на домогосподарство на рік). Завдяки запровадженим змінам середньорічний розмір виплат на придбання дров та вугілля збільшився майже втричі.

Для забезпечення такої додаткової підтримки українцям, які її потребують, було досягнуто домовленості про спільну діяльність з міжнародними партнерами, зокрема з УВКБ ООН. Додаткову підтримку було забезпеченоКпонад 363 тисячам домогосподарствК(більш як 278 тисячам — за рахунок коштів державного бюджету і ще понад 85 тисячам — за рахунок коштів УВКБ ООН).

Зокрема, УВКБ ООН надало пряму грошову підтримку на придбання твердого побутового палива в зимові місяці понад 127 тисячам осіб із сімей пільговиків/домогосподарств — отримувачів житлової субсидії. УВКБ ООН продовжить цю допомогу до кінця опалювального сезону та надасть грошову підтримку на загальну суму понад 25 мільйонів доларів США.

«Така допомога надзвичайно важлива й дає змогу зменшити вплив війни на тих, хто найбільш вразливий. Ми вдячні УВКБ ООН за партнерство та можливість спільно працювати над поліпшенням життя тих, хто цього найбільше потребує», — зазначила Кміністр соціальної політики Оксана Жолнович.К

Загальна сума додаткових виплат в межах експерименту становить майже 2,8 мільярда гривень, з них майже 1,9 мільярда — кошти держбюджету, 0,9 мільярда — кошти УВКБ ООН, повідомляє Мінсоцполітики.