Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Майже 15 тисяч працівників різних галузей на Рівненщині вже отримали допомогу за частково втрачену через карантинні обмеження роботу. На це Кабінет Міністрів України спрямував 72 мільйони гривень.
«Урядова ініціатива допомоги з часткового безробіття спрямована на мінімізацію втрат малого та середнього бізнесу від наслідків коронавірусу, є тією рятівною соломиною, яка допоможе зберегти робочі місця та фахівців. Саме з ними ми будемо виводити економіку краю на докризовий і вищий рівень», – каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Найбільше допомоги від уряду отримали ТОВ «Морган-Феніче» (800 осіб), приватний вищий навчальний заклад «Рівненський економіко-гуманітарний університет ім. академіка Дем’янчука» (150 осіб), ТОВ «Реноме-смарт» та «Реноме-євробуд» (350 та 200 осіб відповідно), ТОВ «Рівень ЛТД» (понад 70 осіб).
Цей вид допомоги не оподатковується. Натомість бізнес може звертатися до центрів зайнятості за місцем сплати ЄСВ до 90 днів з моменту зупинки (скорочення) попередніх обсягів роботи через карантин.