У Берліні відбулась Міжнародна конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024). Головна мета URC2024 – об’єднати лідерів урядів різних країн, міжнародних організацій, бізнесу і громадянського суспільства для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України. Йдеться про екстрену допомогу в задоволенні невідкладних потреб, реалізацію проєктів швидкого відновлення, створення привабливих умов для бізнесу та приватних інвестицій, активне залучення громадянського суспільства у процеси відбудови тощо. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Міжнародна підтримка та допомога Україні дуже важлива. Особливо під час повномасштабної війни. Зараз українська медична система працює в надскладних умовах. Щодня ми вирішуємо нові завдання заради порятунку людей та робимо все, аби вистояти. Однак ми розуміємо, що жодна медична система не здатна впоратися самотужки. Лише спільними зусиллями ми можемо ефективно боротися та протидіяти викликам. Для того, щоб наша медична система продовжувала функціонувати та розвиватись, важливо консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації, – сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. – Ми вдячні всім нашим міжнародним партнерам, які допомагають нам наближати перемогу нашої країни та працювати над подальшим розвитком медичної системи. Ukraine Recovery Conference – важливий майданчик, який дає змогу налагоджувати ефективний діалог та поглиблювати міжнародну співпрацю заради відновлення України».

Під час конференції було підписано кілька важливих меморандумів та додаткову домовленість про взаєморозуміння, які сприятимуть подальшій взаємодії та результатам у сфері відновлення. Крім того, у рамках підписаних угод загалом на відновлення та розвиток сфери охорони здоров’я України було виділено понад 185 млн євро.

Укладено рамкову угоду про позику для реалізації проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (HEAL Ukraine)» між Україною та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ). Угода передбачає залучення додаткового співфінансування від БРРЄ у сумі 100 млн євро. Раніше для реалізації проєкту вже було залучено 100 млн.

У червні 2023 року Україна стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи. Рада директорів БРРЄ затвердила кредитування проєкту, спрямованого на невідкладні заходи з підтримки відновлення стабільної роботи системи охорони здоровʼя України, а також відновлення зруйнованих/пошкоджених війною медичних закладів, їх модернізацію та підвищення ефективності. Фінансування в рамках проєкту здійснюватиметься шляхом пропорційного кредитного фінансування з боку Світового банку та БРРЄ.

Кошти будуть спрямовані МОЗ на забезпечення реконструкції важливих інфраструктурних об’єктів, зокрема:

реконструкція Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, як єдиної в області дитячої лікарні, яка надає весь спектр хірургічної, неонатальної та онкологічної допомоги дітям, задля вдосконалення умов надання медичної допомоги, підвищення якості медичних послуг, а також збільшення спроможності медзакладу – з 10 тисяч пацієнтів на рік до 15-20 тисяч.

створення необхідних сучасних умов для комплексної родинної реабілітації та психолого-педагогічної корекції шляхом реконструкції та будівництва корпусів Державного закладу «Аркадія» у місті Одеса;

збільшення кількості одночасного перебування дітей у 1,5-2 рази у Центрі комплексної реабілітації «Фенікс» Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства для задоволення потреби населення в комплексних реабілітаційних послугах.

Укладено два договори між урядами України та Франції «Рамковий договір щодо офіційної підтримки проєкту з влаштування модульних лікарень в Україні» та «Рамковий договір щодо офіційної підтримки проєкту з модернізації діагностики та лікування раку молочної залози».

Договір щодо підтримки проєкту з влаштування модульних лікарень в Україні має на меті посилення спроможності українських лікарень. Договір передбачає залучення фінансової підтримки для уряду України від уряду Французької Республіки у формі пільгового кредиту на 35 млн євро.

Рамковий договір щодо офіційної підтримки проєкту з модернізації діагностики та лікування раку молочної залози передбачає оснащення закладів охорони здоровʼя сучасним медичним обладнанням для діагностики раку молочної залози – мамографами. Сума фінансування проєкту складає понад 11,6 млн євро.

Укладено додаткову домовленість до меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоровʼя України та Philips Medical Systems Nederland B.V. щодо сфер взаємного інтересу. Домовленість стосується розширення доступу до сучасних технологічних послуг з діагностики та лікування.

Сторони домовилися про забезпечення закладів охорони здоровʼя системами магнітно-резонансної томографії. Йдеться про онкологічні лікарні, обласні та міські лікарні інтенсивного лікування та найбільші спеціалізовані дитячі лікарні. Філіпс здійснюватиме пошук можливостей фінансування для забезпечення такої потреби.

Укладено меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоровʼя України, Кредитною установою з відбудови (KfW) та Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ). Підписанти мають намір спільно впровадити заходи щодо сприяння можливому проєкту німецької фінансової допомоги, спрямованому на покращення здоровʼя жінок в Україні та підвищення енергоефективності визначених медичних закладів. Проєкт може бути спрямований на зменшення гінекологічних онкологічних захворювань, завдяки покращенню доступу до комплексної профілактики, ранньої діагностики та лікування для дівчат та жінок.

У рамках меморандуму передбачено виділення 20 млн євро на потреби медичної системи України.

Інвестиційні ресурси міститимуть:

реновацію приміщень визначених медичних закладів первинної, вторинної та третинної медичної допомоги для покращення умов надання медичних послуг як для лікарів, так і для пацієнтів, а також підвищення енергоефективності будівель;

забезпечення сучасних медичних профілактичних, діагностичних та терапевтичних засобів (у тому числі, можливо, вакцини проти ВПЛ) у медзакладах для профілактики, діагностики та лікування гінекологічних онкологічних захворювань та повʼязаних з ними проблем зі здоровʼям;

організацію тренінгів для медичних працівників усіх рівнів;

інформаційно-просвітницьку та комунікаційну діяльність, проведення профілактичних заходів для підвищення обізнаності пацієнтів тощо.

Підписано меморандум про співпрацю між Міністерством охорони здоров’я України та Центральним агентством з управління проєктами (Литовська республіка). Меморандум спрямовано на покращення доступу пацієнтів до якісних послуг з фізичної та психосоціальної реабілітації в Україні.

Меморандум стосується співпраці для реалізації ініційованої Литвою спеціальної програми щодо розвитку реабілітаційних центрів у Львівській, Дніпропетровській та Житомирській областях, а також посилення надання послуг, повʼязаних з реабілітацією, по всій території України. Відповідно до меморандуму, передбачено такі форми співробітництва між країнами, як:

планування та координація діяльності і заходів, дослідження, обмін знаннями та досвідом, навчальні візити для досягнення цілей меморандуму;

удосконалення та розвиток реабілітаційних послуг у Львівській, Дніпропетровській та Житомирській областях на загальну суму 15 млн євро;

розвиток, вдосконалення та розширення комплексних послуг з реабілітації та реінтеграції в Україні тощо.

Підписано меморандум про міжнародне медичне партнерство між БО «Благодійний фонд «Суперлюди» (Superhumans Center) та закладом охорони здоров’я Німеччини «Charité – University Medicine Berlin». Меморандум спрямовано на розвиток двосторонніх звʼязків для обміну досвідом кращими практиками медичного управління, покращення якості медичних послуг та зміцнення міжнародного медичного партнерства.

Основні напрями співпраці зосереджені у сфері реабілітації та ментального здоровʼя, зокрема:

⁠спільні дослідження та робота з різноманітними психічними розладами, розладами сну тощо у пацієнтів, що мають досвід військової травми. Дослідження методів боротьби з наслідками військової травми;

перейняття досвіду у використанні методу наративної експозиційної терапії (травмофокусований, науково-обґрунтований метод лікування ПТСР);

організація спільних навчальних активностей, конференцій для фахівців сфери ментального здоровʼя з різних регіонів України;

заходи, спрямовані на протидію вигоранню персоналу закладів охорони здоровʼя шляхом організації тренінгів від фахівців Charité для команди Superhumans Center та залучених команд з інших регіонів України тощо.

Підписано угоду між Благодійним фондом «Суперлюди» (Superhumans Center) та Expertise France щодо надання фінансування на реконструкцію Superhumans Center у м. Одеса на базі Медичного університету, а також навчання команди з 15 працівників, які працюватимуть у складі мультидисциплінарних команд на базі даного центру. Також угода передбачає співпрацю з Одеським національним медичним університетом у сфері навчання студентів-інтернів ОМУ.

Superhumans Center був заснований за сприяння МОЗ України та під патронатом першої леді України Олени Зеленської. Перший центр відкрили у квітні 2023 року на базі державного шпиталю у Винниках, поблизу Львова. На будівництво та роботу Superhumans було залучено більше ніж 50 мільйонів доларів – переважно іноземних інвестицій. Найбільшим донором є американський філантроп Говард Баффет. Всього за рік роботи центр став лідером у роботі зі складними випадками та за кількістю пацієнтів. За період функціонування Superhumans Lviv понад 500 пацієнтів отримали повну послугу з протезування та реабілітації, встановлено 648 протезів, проведено понад 100 операцій з реконструкції обличчя та кінцівок.

Ініціатива з масштабування моделі Superhumans для наближення послуги до пацієнта в різних регіонах була підтримана урядом Франції – наступний центр буде відкритий у лютому 2025 році в Одесі за підтримки уряду Франції через Expertise France на базі Одеського національного медичного університету. Це дасть змогу створити ще одну університетську лікарню та поєднати теоретичне навчання з практичною базою. Зокрема, у закладі планується відкрити повну послугу для пацієнтів з ампутаціями: від психологічної підтримки, протезування та реабілітації до реінтеграції в цивільне життя. Загальна сума фінансування проєкту складає 4 млн євро.

Підписання зазначених угод передбачає розширення партнерства між українськими та міжнародними медичними закладами, яке сприятиме підвищенню якості медичної допомоги; посилення напряму психічного здоров’я та психосоціальних послуг (MHPSS); створення спеціалізованих медичних центрів для лікування та реабілітації постраждалих внаслідок бойових дій; розширення телемедичних/електронних мереж охорони здоров’я та створення міжнародних експертних мереж й обміну досвідом між країнами. Така співпраця ефективно вплине на подальшу розбудову та відновлення української системи охорони здоров’я.

Довідково

Міжнародна конференція Німеччини та України з питань відновлення (Ukraine Recovery Conference – URC2024) є продовженням циклу щорічних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій відбудові України, які проводяться від початку повномасштабної війни росії проти України. Дотримуючись принципів конференцій з питань реформ, що проводилися до 2022 року, URC2024 також демонструє прогрес України у здійсненні внутрішніх трансформацій, зокрема у контексті економічної стійкості та майбутнього вступу України в ЄС.