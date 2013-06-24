Інтернет-мережею шириться інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів — із посиланням на санітарно-гігієнічні норми України, затверджені МОЗ України. Відповідні повідомлення також поширюються користувачами через месенджери. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються.

Зокрема, статтею 32 Закону України«Про систему громадського здоров’я» передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби. Допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови — 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі (наказ МОЗ від 22 лютого 2019 року № 463). Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

Закон визначає, що органи державної та місцевої влади, суб’єкти господарювання та громадяни під час здійснення будь-яких видів діяльності з метою запобігання утворенню шуму і зменшення його шкідливого впливу на здоров’я людини зобов’язані здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи із запобігання утворенню та зниження шуму до рівнів, визначених санітарними нормами. А також вживати заходів для недопущення перевищення рівнів шуму та шкідливого впливу інших фізичних факторів; вживати заходів для недопущення упродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, у таких приміщеннях і на таких територіях (захищених об’єктах):

у приміщеннях житлових будинків і на прибудинковій території;

у приміщеннях закладів охорони здоров’я, санаторно-курортних закладів, закладів соціального захисту населення, надавачів соціальних послуг, закладів освіти, культури;

у приміщеннях готелів і гуртожитків;

у приміщеннях закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, розташованих у межах населених пунктів;

у приміщеннях інших будівель і споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

не територіях парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

Також нагадуємо, що робота генераторів може мати негативний вплив на здоровʼя людей та довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди. Зокрема, у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоровʼю.

Як знизити рівень шуму від генератора?

Найдешевший і найпростіший спосіб — встановити генератор на відстані шести метрів від житлових будинків та спальних приміщень.

Оточити генератор шумозахисними й акустичними екранами.

Обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведення вихлопних газів.

Додаткову звукоізоляцію можна створити, обклавши генератор мішками з піском. Укладайте їх навколо так, щоб агрегат було видно з півтораметрової відстані. Таке звукоізоляційне коло з мішків дозволить зменшити шум від генератора. Важливо, щоб відстань від увімкненого генератора до мішків була не меншою, ніж пів метра.

Крім шуму, генератори можуть створювати вібрації, які передаються на стіни будівель та меблі. Це спричиняє дискомфорт людям у межах дії вібрацій та навіть може спровокувати психофізіологічні розлади.

Для зменшення вібрації, слід:

За можливості встановити генератор якнайдалі від будівель.

Встановити генератор на рівну поверхню, бажано на міцний та стійкий підготовлений фундамент.

Підкласти під генератор грубий гумовий килимок.

Використовувати спеціальні амортизатори або ізоляційні матеріали для поглинання вібрацій.

Робота генераторів погіршує якість повітря внаслідок викидів таких речовин, як чадний газ, оксиди вуглецю, оксиди азоту, ангідрид сульфатний, акролеїн, бензопірен тощо. Це негативно впливає на здоровʼя легень та серця, особливо у людей з хронічними захворюваннями, а також може призвести до отруєння, особливо в замкнених або погано провітрюваних приміщеннях.

Особливу небезпеку становить чадний газ, бо він не має ні кольору, ні запаху, ні смаку, тому його неможливо виявити без спеціальних приладів. При цьому чадний газ — смертельно небезпечний під час вдихання та впливає на організм навіть у невеликих концентраціях.

Симптомами отруєння чадним газом — головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, запаморочення та сплутаність свідомості.

Гостре отруєння чадним газом може призвести до незворотної шкоди мозку та серця через гіпоксію, тобто сильний дефіцит кисню. Реакція на отруєння чадним газом може розвинутися дуже швидко, навіть за кілька хвилин.

Для убезпечення від негативного впливу викидів:

Встановлюйте генератор на відкритому повітрі, де є посилений повітрообмін.

Встановлюйте генератор далі від вікон та входів до будівлі — чадний газ може потрапляти до приміщення через отвори, якщо генератор стоїть надто близько.

Вчасно проводьте технічне обслуговування генераторів, щоб запобігти витіканням та несправностям.

Вчасно міняйте фільтри.

Заправляйте генератор паливом належної якості, яке немає у складі свинцевих сполук.

Пам’ятайте, що некоректне встановлення або експлуатація генераторів може призвести до пожеж та інших аварійних ситуацій, що загрожують життю та здоровʼю людей.

Отже: