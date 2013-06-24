З 1 квітня 2023 року в Україні почала діяти щорічна нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Термін дії заборони визначається окремо для областей та видів водойм. У цей час забороняється промислове рибальство, підводне полювання, пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден, а також посилюється контроль за роботою водозабірних споруд. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Водночас у період нересту одній особі дозволяється на добу вилов 3 кг + 1 шт. риби. Піймати її можна на гачок, але не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках, не заборонених для любительського рибальства на період весняно-літньої заборони.

На цей час посилять державний контроль за дотриманням законодавчих норм та правил рибальства. Про це йшлося на робочій нараді заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Головні з Держрибагентством та Держпродспоживслужбою.

Учасники домовились про спільні заходи контролю за незаконним виловом риби та її продажем. Ці заходи передбачають об’єднання зусиль органів місцевої влади, рибалок, інспекторів, правоохоронних органів та інших уповноважених органів. Також посилиться ветеринарно-санітарний за водними біоресурсами на продуктових ринках, торговельних мережах та закладах харчування.

«В період нерестової заборони необхідно максимально взяти під контроль водойми та пункти продажу, і не допустити порушення правил вилову водних біоресурсів. Це важливо для того, щоб в майбутні роки ми мали якісний вітчизняний продукт, який би забезпечував продовольчу та економічну безпеку країни. Для цього потрібні узгоджені спільні дії учасників процесу та контролюючих органів», - зазначив Віталій Головня.

Довідково: відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства:

- збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони;

- дозволено проведення офіційних спортивних заходів у періоди нерестових заборон з берега за межами нерестовищ.

За порушення правил рибальства передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність.