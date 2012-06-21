Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Відзавтра туристично-інформаційний центр Тернополя починає для мешканців та гостей міста нову тематичну екскурсію. Її організовуватимуть у неділю та святкові дні під час новорічно-різдвяного циклу. Називається ж «Від Романа — до Йордана, як Тернопіль святкував». Це — творча розробка знаної в краї гіда-екскурсовода Оксани Ленчук. Історичну інформацію вона збирала, як-то кажуть, по крихтах. І назбирала чимало цікавого матеріалу, який викладатиме впродовж двох годин для учасників заходу безпосередньо просто неба на вулицях старої частини обласного центру.

Як твердить пані Оксана, разом з екскурсійним гуртом вона гулятиме старим містом і розповідатиме, як у різні періоди історії файного міста тернополяни святкували. Повідомить, які були традиції, доки українці святкували Різдво разом з польською громадою, а відколи окремо. Як санкували, їздили на конях, возиках, влаштовували перегони, вертепи, як проводили в «Просвіті» Андріївські вечорниці, а в польському будинку ремесел — «балі-машкаради», як святкували бурсаки, гімназисти. Про костюмівки, які стали організовувати наприкінці XVIII ст., теж не забуде. Цей захід нагадував бал-маскарад, але під час нього заможні містяни представляли радше якісь відомі історичні чи літературні постаті, персонажі.

Певна річ, що під час тематичної екскурсії йтиметься й про те, що випікали на свята тернополяни, які були смаколики на їхніх столах. Дізнаються, яку ж минулими століттями готували кутю, про особливі пиріжки, начинені горохом і квасолею. А от теклинки, що своєю формою нагадували нинішні оладки, випікали просто на вулиці у великих чавунних пательнях біля церкви. Оксана Ленчук каже, що тісто готували завчасу, пекли їх на заквасці, доки містяни мали ще гарбузи. Споживати теклинки було дуже смачно, зокрема, з медом.

Щоправда, ні теклинками, ні іншими смаколиками учасники екскурсії поласувати не зможуть. Завада цьому — карантин. Але духовної, пізнавальної «їжі» буде чимало, обіцяє Оксана Ленчук. Має бути смачно й тепло на душі хіба від історії міста та принад, що має Тернопіль.