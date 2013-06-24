В Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія, під час якої відновлюються пошкоджені російськими атаками об’єкти енергетики, а також ведеться підготовка до наступного опалювального сезону. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додані 1,5 ГВт. Про це зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час години запитань до Уряду у Верховній Раді.

Досягти результату вдалося, зокрема, завдяки модернізації енергоблоків теплової генерації та відновленню роботи гідроагрегатів на гідроелектростанціях.

Тривають також ремонти на об’єктах атомної генерації, яка, як і минулого сезону, буде відігравати ключову роль у виробництві електроенергії:

«Це базова генерація, яка протягом минулої зими допомогла навіть при масованих ракетних ударах пройти і стабілізувати виробництво електроенергії», - нагадав міністр.

Атомна генерація продовжує виробляти понад 50% електроенергії в країні навіть після втрати з системи Запорізької АЕС. Протягом ОЗП 2023/2024 на повну потужність працюватимуть усі 9 блоків АЕС, які є на підконтрольній Україні території.

Також тривають ремонти на об’єктах теплової генерації, яка зазнала дуже вагомих втрат минулої зими через російські обстріли. Згідно з планом, наступного ОЗП теплова генерація буде готова видавати в систему 4,5 ГВт потужності.

«Гідрогенерація також була предметом системних атак ворога протягом минулого ОЗП. Ми рухаємось в планах її відновлення і плануємо вийти на більше 2 ГВт потужності», - зазначив Міністр.

Водночас Герман Галущенко наголосив, що ворог не полишив планів атакувати українську енергетичну інфраструктуру, тому проходження ОЗП може бути ускладнено в насамперед системними атаками на енергооб’єкти.

«Виклики, які нас очікують протягом наступного опалювального сезону, величезні, і пов’язані вони з атаками, які росія буде далі продовжувати масовано і системно здійснювати по нашій енергосистемі», - сказав очільник Міненерго.