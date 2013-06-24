Розширено географію пілотного проекту з підготовки жінок-водійок автобусів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, відбір триватиме у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях та у місті Київ.

Можливість подати заявку на участь у проекті буде доступна до 17 січня. Важливо, що йдеться не лише про отримання категорії «D», а також про бажання та можливість працевлаштуватися водійками автобусів.

“Ключова мета проекту – створити нові робочі місця для жінок у сфері пасажирських перевезень, подолати стереотипи щодо транспортних професій та інтегрувати жінок у гендерно незбалансовані професії. Сьогодні в Україні кількість жінок залучених до пасажирських перевезень складає менше 1%, тому наше завдання довести, що у професій немає статі, є навички та вміння, які можна опанувати, якщо є бажання”, – наголосив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Участь у проекті передбачає:

безоплатне навчання для жінок, які прагнуть опанувати професію водійки автобуса;

гарантоване працевлаштування після успішного закінчення навчання, що відповідає сучасним стандартам дотримання прав жінок;

менторську підтримку від фахівців транспортної галузі, які допоможуть адаптуватися на новому робочому місці;

професійну підготовку відповідно до вимог європейських стандартів та реформування пасажирського транспорту в Україні.

На сьогодні вже 10 компаній-партнерів, серед яких комунальні підприємства залучених регіонів та великі транспортні компанії, готові працевлаштувати випускниць проекту та надати їм усі необхідні умови для успішної інтеграції в професійну сферу.

Проект для жінок віком від 21 до 65 років, які:

проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях або в місті Київ;

мають водійське посвідчення однієї з категорій, зокрема «B», «C», «CE» або «D1», та практичний стаж водіння від 3 років;

готові навчатися як онлайн, так і офлайн;

бажають перекваліфікуватися та обов’язково працевлаштуватися водійками автобусів після закінчення навчання.

Працевлаштування після завершення навчання є обов’язковою умовою для участі у проекті.

Для участі у відборі необхідно заповнити анкету за посиланням.

Для додаткової інформації звертайтеся на електронну пошту: she.drives.info@gmail.com.

Пілотний проект з навчання та працевлаштування водійок автобусів реалізується ГО «Фундація інституційного розвитку» за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій України в партнерстві зі структурою ООН Жінки та за фінансової підтримки Швеції.