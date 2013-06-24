Міністерство розвитку громад та територій ініціює створення соцмережі «Штаб згуртованих громад». На сторінках у соцмережах публікуватиметься найоперативніша інформація про перебіг опалювального сезону 2024—2025 років у всій країні. Отримувати новини можна, підписавшись на канали в WatsApp, Viber, Facebook та Telegram.

До «Штабу згуртованих громад» увійшли представники ключових державних органів: міністерств — розвитку громад та територій України, енергетики, внутрішніх справ, охорони здоров’я, освіти і науки, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Фонду енергоефективності, Укренерго, Нафтогазу, обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування&

У межах діяльності штабу громадяни матимуть змогу отримувати актуальні новини про підготовку громад та регіонів до опалювального сезону, поради та інструкції в разі критичних ситуацій, оперативну інформацію в разі обстрілів, рекомендації щодо безпеки під час опалювального сезону.

Мета штабу — забезпечити українців актуальною та своєчасною інформацією, підготувати до можливих викликів опалювального сезону. Стежити за оновленнями можна через Facebook, Telegram, WhatsApp та Viber, повідомляє Мінвідновлення.