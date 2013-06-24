Підозрювані у розстрілі поліцейських у Вінницькій області перевозили в автомобілі гранати у ящиках, які потім скинули у водойму.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Ми розуміємо, що вони дійсно перевозили боєприпаси, гранати. Вони вже вказали, де знаходяться скинуті у водойму ці гранати у ящиках, зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази», - сказав міністр.

Щодо зброї, з якої був убитий поліцейський, то, за його словами, знаряддя вбивства вилучено і буде долучене до матеріалів кримінального провадження.

Коментуючи дії поліцейських, Клименко пояснив, що правоохоронці у нічний час виконували свої функціональні обов’язки з патрулювання і реагування.

«Поліцейські саме їхали з виклику, везли у машині затриманого – домашнього насильника. Але друга ночі – це комендантська година, яка також діє і у Вінницькій області. Порушення ПДР, які були скоєні підозрюваними, побачили поліцейські і зупинили авто», - сказав глава МВС.

За його словами, мотив зловмисників встановить слідство, а запобіжний захід їм оберуть у понеділок.

Говорячи про те, чи будуть переглянуті протоколи для Нацполіції, Клименко зауважив, що інструктажі для особового складу почали проводити відразу після трагедії.

«Варто переглянути ще раз інструкції щодо реагування і дій поліцейських у таких випадках, коли ми спілкуємося з громадянами», - сказав міністр.

Клименко також розповів про стан пораненого поліцейського.

«У нього на цей момент стабільний стан. Пів години тому ми спілкувалися з лікарями, і вони дають позитивні прогнози», - сказав він.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 квітня в Гайсинському районі Вінниччини поліцейські зупинили автомобіль для перевірки. Двоє чоловіків, які перебували в машині, відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції Максим Зарецький. Його напарник зазнав поранення.

Джерело: Укрінформ